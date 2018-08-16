UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018) - Galeri - Fotomaç
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    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 18:59:36 Güncelleme: 19:12:21
    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)
    • 1
    • 16
    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

    Avrupa'da oynanan ön eleme karşılaşmaları sonrasında UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi. Türk takımlarının sıralamalarında değişiklik oldu. İşte Ağustos 2018 itibariyle UEFA sıralaması.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)
    • 2
    • 16
    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

    1- REAL MADRİD - 162.000 Puan

    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)
    • 3
    • 16
    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

    2- ATLETİCO MADRİD - 140.00 Puan

    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)
    • 4
    • 16
    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

    3- BAYERN MÜNİH 135.000 PUAN

    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)
    • 5
    • 16
    UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

    4. BARCELONA 132.000 PUAN

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