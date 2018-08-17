Süper Kupa’da devir teslim – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’da devir teslim

    <a href="/index/super-kupa?id=67301662-4624-4e33-ad7e-06c0e79b4e37" class="" rel="tag">Süper Kupa</a>’da devir teslim

    14 Ağustos’ta ’ta oynanacak 2019 ’nın ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı.

    14 Ağustos'ta 'ta oynanacak 2019 'nın ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı. Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda oynanan müsabakası öncesinde Başkanı Ceferin 1. Başkan vekili 'ya sembolik bilet verildi.

    UEFA Süper Kupa, 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park’ta
    1. 17.8.2018
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