Beşiktaş, Kelsey Mitchell'i transfer etti
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kelsey Mitchell'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşında ve 1,73 metre boyundaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bu yıl Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Indiana Fever tarafından 1. tur 2'nci sıradan draft edilen Kelsey Mitchell, Indiana forması altında 32 maçta 12,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 16.8.2018 20:00
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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