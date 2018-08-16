Beşiktaş, Kelsey Mitchell'i transfer etti – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 'i transfer etti

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/kelsey-mitchell?id=30122e87-3265-4bf1-ad4c-a6f55563c65a" class="" rel="tag">Kelsey Mitchell</a>'i transfer etti

    Takımı, ABD'li oyuncu 'i kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşında ve 1,73 metre boyundaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Bu yıl Amerikan (WNBA) takımlarından Indiana Fever tarafından 1. tur 2'nci sıradan draft edilen , Indiana forması altında 32 maçta 12,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

    1. 16.8.2018 20:00
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