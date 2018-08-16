Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşında ve 1,73 metre boyundaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu yıl Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Indiana Fever tarafından 1. tur 2'nci sıradan draft edilen Kelsey Mitchell, Indiana forması altında 32 maçta 12,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.