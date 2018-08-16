Alvaro Negredo ikiye böldü – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Alvaro ikiye böldü

    Alvaro Negredo ikiye böldü

    İspanyol oyuncu için Başkan Orman parayı kurtarmanın; ise takım için dengeyi bozmamanın peşinde

    'ta konusu her geçen gün daha karışık bir hal alıyor. Satış listesinde olan isimlerin başında gelen Negredo'ya, alt yapısından yetiştiği Rayo Vallecano talip oldu. Yıllık ücretini duyunca ise "Biz onun bir yıllık ücretine 'ya yükseldik. Maaşının ancak 4'te 1'ini karşılayabiliriz" dedi. Başkan Orman bunun üzerine "Maaşının büyük bölümünü ben ödeyeceksem, takımda tutarım" derken, teknik direktör Güneş ise "Yedek kulübesinde herkesten çok kazanan adam, tüm takımın dengesini bozuyor" diyerek gönderilmesinden yana.
    1. 16.8.2018
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