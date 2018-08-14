Beşiktaş Riva'da çalıştı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın LASK Linz takımıyla deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
İdmanın taktik çalışmanın ardından yarı sahada yapılan turnuva maçları ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Beşiktaş kafilesi, yarın özel uçakla Linz kentine gidecek. Siyah-beyazlılar, son çalışmasını yarın akşam maçın oynanacağı statta yapacak.
Siyah-beyazlı takım, İstanbul'da yapılan ilk maçta LASK Linz'i 1-0 mağlup etmişti.
- 14.8.2018 22:38
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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