Beşiktaş Riva'da çalıştı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Riva'da çalıştı

    Beşiktaş Riva'da çalıştı

    , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü 'nın Linz takımıyla deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, () Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

    İdmanın taktik çalışmanın ardından yarı sahada yapılan turnuva maçları ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı ifade edildi.

    kafilesi, yarın özel uçakla Linz kentine gidecek. Siyah-beyazlılar, son çalışmasını yarın akşam maçın oynanacağı statta yapacak.

    Siyah-beyazlı takım, 'da yapılan ilk maçta Linz'i 1-0 mağlup etmişti.

    1. 14.8.2018 22:38
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