Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak LASK Linz rövanş maçına çevrildi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, Akhisarspor karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise istasyon koşuları sonrası ayak tenisi oynadı. Siyah-beyazlılar, ikinci bölümde dar alan oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. Beşiktaş'ın antrenmanı, yarım sahadaki çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 13.8.2018 13:17
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"
Toplam 3
Yorum
sabır 90 dakika nasıl sabrettin yusuf a
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Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol Başakşehir 2-0 Trabzonspor maç sonucu
Toplam 5
Yorum
90 dakika kötü olan bir orta saha yusuf, keza abdülkadir, sosa biraz nasıl sabreder hoca, defansa gelen iyiydi yeni geleceklerle şu an oyanayandan dah
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 6
Yorum
murat lig başlamış kupa gitmiş transfer yapacağız acele etmeyin lig bitsin
Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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