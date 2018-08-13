Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, Akhisarspor karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise istasyon koşuları sonrası ayak tenisi oynadı. Siyah-beyazlılar, ikinci bölümde dar alan oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. Beşiktaş'ın antrenmanı, yarım sahadaki çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.