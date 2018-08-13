Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarına başladı
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Linz maçının hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz maçının hazırlıklarına başladı

    'in ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden 'ta gözler UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak Linz rövanş maçına çevrildi.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK 'ndeki idmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör yönetimindeki idmanda, Akhisarspor karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

    Diğer oyuncular ise istasyon koşuları sonrası ayak tenisi oynadı. Siyah-beyazlılar, ikinci bölümde dar alan oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. 'ın antrenmanı, yarım sahadaki çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Beşiktaş, Linz maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 13.8.2018 13:17
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