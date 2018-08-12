Zemine yoğun bakım! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Zemine yoğun bakım!

    Zemine yoğun bakım!

    Vodafone Park’ta zeminin bozulması nedeniyle yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için zemine yoğun bir bakım yapılıyor. Bakımların 2 hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

    LASK Linz ile oynanan karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in zeminden şikayet etmesi sonrasında , resmi sitesinden zeminin bakımıyla ilgili açıklama yapmıştı. Akhisarspor karşılaşması öncesinde zemin yoğun bakıma alındı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala dahi, görevliler zemin üzerinde bakım çalışmalarını sürdürdü. Zemin bakımının 2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
    1. 12.8.2018 22:26
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