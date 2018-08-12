Pepe: "Lige sağ ayakla başladık" – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    : "Lige sağ ayakla başladık"

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>: "Lige sağ ayakla başladık"

    'de sezonun ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu , galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

    Siyah-beyazlı ekibin maçtaki ilk golüne imza atan , karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemli olan bugün maçı kazanmaktı. Biz buna Portekiz'de 'sağ ayakla başladık' deriz. Bugün lige sağ ayakla başladık. Önemli olan takımın galibiyetiydi." diye konuştu.

    Saha zemininin istedikleri oyunu sergilemelerine izin vermediğini vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Üç gün önce çok önemli bir ön eleme maçı oynadık. Tabii ki biraz yorgunluk vardı. Saha ve zemin şartları da çok fazla oynamanıza izin vermiyor. Önemli olan takımın gösterdiği kazanma ruhuydu." ifadelerini kullandı.

    - "Necip bugün top kapmada sahanın en iyisiydi"

    , savunmanın göbeğinde beraber oynadığı 'ın yaptığı hataya rağmen sahanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

    Akhisarspor maçında zeminin kendilerine yardımcı olmadığını ifade eden , "Necip bugün hata yapmış olabilir ama bence sahanın en iyilerindendi. Necip bugün top kapmada sahanın en iyisiydi herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

    Domagoj Vida ve Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco ile ilgili de konuşan şunları kaydetti:

    "Roco'nun gelmesi iyi, ne kadar kaliteli futbolcu aramıza katılırsa o kadar iyi. Vida'nın durumu şu anda belirsiz, ne olacağını bilmiyoruz. O da kendi hayatı ve ailesi için en iyisini seçecektir. Beşiktaş her zaman olduğu gibi şampiyonluk için oynayacak ve bir şekilde yoluna devam edecektir."

    1. 13.8.2018 01:18
    2. Güncelleme: 13.8.2018 01:18
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