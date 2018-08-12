Beşiktaş, Avrupa’nın zirvesinde! Akhisar’la başlayan seri 45 maça çıktı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederken siyah-beyazlıların iç sahadaki yenilmezlik serisi 45 maça çıktı.
Vodafone Park'ta yenilgi yok
Son yenilgisini Olimpiyat Stadı'nda Akhisarspor karşısında alan Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 45 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. 11 Nisan 2016'da yeni stadına taşınan siyah-beyazlılar, bu sahada oynadığı hiçbir lig maçında da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Beşiktaş, Vodafone Park'taki 38 lig karşılaşmasında 31 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.
- 12.8.2018 23:51
- Güncelleme: 12.8.2018 23:52
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Beşiktaş, Avrupa’nın zirvesinde! Akhisar’la başlayan seri 45 maça çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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