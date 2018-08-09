Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir"
UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, LASK Linz'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, LASK Linz'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Avusturya ekibinin Türk futbolcusu Doğan Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın gücünün farkında olduklarını ifade eden Doğan Erdoğan, "Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir takımla Vodafone Park'ta oynuyorsunuz. Bunun farkındaydık ve ona göre hazırlandık. Tecrübemizin el verdiği yeteneklerimizin yettiği kadar mücadele etmeye çalıştık. Biz 1-0'ı olumlu olarak görüyoruz. İşler Linz'de değişebilir diye düşünüyoruz. Beşiktaş gibi bir takımı ağırlayacağız. Orada çok Türk var onlar da gelecek. Bizim taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacak stat dolu olacak" ifadelerini kullandı.
- 9.8.2018 23:56
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
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Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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