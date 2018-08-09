Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir" – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir"

    Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir"

    üçüncü ön eleme turu ilk maçında , LASK Linz'i 1-0 mağlup etti.

    üçüncü ön eleme turu ilk maçında , LASK Linz'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ekibinin Türk futbolcusu Doğan Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    'ın gücünün farkında olduklarını ifade eden Doğan Erdoğan, "Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir takımla Vodafone Park'ta oynuyorsunuz. Bunun farkındaydık ve ona göre hazırlandık. Tecrübemizin el verdiği yeteneklerimizin yettiği kadar mücadele etmeye çalıştık. Biz 1-0'ı olumlu olarak görüyoruz. İşler Linz'de değişebilir diye düşünüyoruz. Beşiktaş gibi bir takımı ağırlayacağız. Orada çok Türk var onlar da gelecek. Bizim taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacak stat dolu olacak" ifadelerini kullandı.

    1. 9.8.2018 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN