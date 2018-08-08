Domagoj Vida: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, yönetici Umut Güner'e, "Gitmek istemiyorum. İstanbul'u seviyorum." dedi.
İngiltere'de transferin son saatlerine girilirken Beşiktaş'tan 3.2 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) alan başarılı stoper; "İstanbul'u seviyorum.. Burada kalmak istiyorum" dedi
Transferde harekete geçmek için Vida'yı satmak zorunda olan Beşiktaş hem gelen teklifleri değerlendiriyor hem de oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Siyah beyazlı takımdan yılda 3.2 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) para kazanan Hırvat futbolcu, yönetici Umut Güner'e, "Gitmek istemiyorum. İstanbul'u seviyorum" dedi. Güner ise, "Beşiktaş da seni çok seviyor. Ama kulübün şartları da önemli" karşılığını verdi. İngiltere'de transfer için son saatlere girilirken, Vida hakkında konuşulan rakamın 16 milyon Euro olduğu öğrenildi. Vida'nın Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi var ve seneye de 3.3 milyon Euro ücret alacak. Bu rakam sözleşme bitene kadar her yıl 100'er bin Euro artacak.
Beşiktaş ile 18 karşılaşmada 1011 dakika forma giyen Vida, 1 gol atarken, 4 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Hırvat yıldız, 2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol 1 asistle ülkesinin finale çıkmasında önemli rol oynamıştı.
- 8.8.2018 08:25
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Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 1
Yorum
gs'lee Bi başkan düşünün 2. başkan Abdurrahim olmasa bir HİÇ... yazıklar olsun size oy verenlere !
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 6
Yorum
misafir Bu adam ilk yarının sonunu görürse ne ala ;ali koç başkanlık yapamaz,bundan hoca falan olmazzzz hollandanın aykutu al birine vur ötekine!!!!
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 6
Yorum
Alex Anlayin artik m topaldan h Ali kaldimla Dirar la senerle alper le is olmaz besi bi oyuncu etmez vasat yazik bunlara verilen paralara
Domagoj Vida: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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