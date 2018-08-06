Burayı unutmam!

Bedelsiz geldiği Beşiktaş'a 6 milyon euro kazandırarak giden kaleci Fabri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında veda etti. Gözyaşlarını tutamayan İspanyol file bekçisi, "Nereye gidersem gideyim, Beşiktaş bir taraftar kazandı. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak. Bu kadar güzel şeyden sonra ayrılmak zor ama iki taraf için de iyi bir ayrılık olarak değerlendirebiliriz. Beşiktaş'ı takip edeceğim. Kariyerim için önemli bir tecrübe oldu. Turist olarak geri döneceğim. Eşim de, ben de İstanbul'a âşık olduk. Mükemmel bir şehir. Beşiktaş taraftarları kalecilerine güvensin, 3 tane iyi kalecileri var. Tolga'nın ne kadar büyük kaleci olduğunu herkes biliyor. Ersin ve Utku da gelecek vadedediyor" dedi. Premier Lig'de mücadele edecek Fabri, Everton'daki Cenk Tosun'la ilgili "Ondan gol yemek istemiyorum. Çok iyi arkadaşım. Başka kalecilere gol atsın, bana gol atmasın" diye konuştu.