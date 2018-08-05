İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan deneyimli file bekçisi Fabricio Ramirez, siyah beyazlı kulübe veda etmek için kez BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.



Gözyaşlarına hakim olamayan Fabri, konuşmasına başlarken bir hayli zorlandı. Gözyaşları içerisinde sözlerine başlayan Fabricio Ramirez, "Buradaki çalışma arkadaşlarıma, oyunculara, teknik heyete, bizimle beraber çalışan kulüp yetkililerine, İstanbul'da beraber yaşadığım insanlara, buraya gelip yeniden teşekkür etmek istedim. 2 mükemmel yıl geçirdim burada. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem. Ailemle birlikte büyük mutluluklar yaşadık. Hem lig şampiyonluğu yaşadım, hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.





"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"



Gitmeden önce son bir kez herkesle vedalaşmak istediğini söyleyen Fabri, "Londra'ya gitmeden önce bir kere daha burada beraber olduğum insanlarla bir kez daha vedalaşmak istedim. Onlardan bir kez daha o sıcaklığı hissetmek istedim. Nereye gidersem gideyim Beşiktaş bir taraftar kazandı. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak bundan sonra" diye konuştu.