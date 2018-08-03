Golünü eşine armağan etti – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Golünü eşine armağan etti

    Golünü eşine armağan etti

    'ın Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden , attığı golü hamile olan eşi 'ya armağan etti.

    'ın Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden , attığı golü hamile olan eşi 'ya armağan etti. Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi Şükran Ovalı'yı unutmadı. 'in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti.

    1. 3.8.2018
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