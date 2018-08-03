Golünü eşine armağan etti
Beşiktaş'ın Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden Caner Erkin, attığı golü hamile olan eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti.
Beşiktaş'ın Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden Caner Erkin, attığı golü hamile olan eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti. Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi Şükran Ovalı'yı unutmadı. Jeremain Lens'in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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