Golünü eşine armağan etti

Beşiktaş'ın Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden Caner Erkin, attığı golü hamile olan eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti. Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi Şükran Ovalı'yı unutmadı. Jeremain Lens'in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi Şükran Ovalı'ya armağan etti.