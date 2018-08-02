Hazırlıklar tamam

Beşiktaş, B36 Torshavn ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana siyah- beyazlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı. Siyahbeyazlılar daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Atiba takımdan ayrı bireysel çalışırken izinli Vida çalışmaya katılmadı.