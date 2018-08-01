Yeniler için tören bugün
Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek. Vodafone Park'taki basın toplantı salonunda yapılacak imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katılacak. Tören, saat 15.00'te başlayacak.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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