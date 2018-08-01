Yeniler için tören bugün – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Yeniler için tören bugün

    Yeniler için tören bugün

    'ın yeni transferleri , , ve için yarın imza töreni düzenlenecek.

    'ın yeni transferleri , , ve için yarın imza töreni düzenlenecek. Vodafone Park'taki basın toplantı salonunda yapılacak imza törenine Başkanı da katılacak. Tören, saat 15.00'te başlayacak.

    1. 1.8.2018
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