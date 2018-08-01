Krul, Livakovic, Harun Tekin, Mignolet, Ospina derken, Beşiktaş kaleci transferinde artık son düzlüğe girdi... Fabri'den sonra bu isimlerle temasa geçen siyah-beyazlılar, kasası için en makul aday üzerinde durmuştu. İngiltere basınında dün çıkan haberlerde Beşiktaş'ın David Ospina'da karar kıldığı belirtildi. İngiltere'de bir süredir hem Kolombiyalı eldiven, hem de Liverpool'un kalecisi Mignolet için çift koldan çalışmalar yürüten Beşiktaşlı idarecilerin 29 yaşındaki Ospina konusunda Arsenal yönetimini ikna ettiği belirtildi. Ada medyası, haberi "Türkler, Arsenal'le kiralama konusunda anlaşmaya vardı" şeklinde duyurdu.



MENAJERLE ANLAŞMIŞTI

Bu işin bitmesi için kararın artık 1.83 Lapadula yarışı boyundaki kalecide olduğunu belirtilen haberlerde "Ospina da 'tamam' derse gelecek sezon Süper Lig'de forma giyecek" ifadesi kullanıldı. Hatta Kolombiyali oyuncu için kulüplerin anlaştığı rakam bile yazıldı. Beşiktaş'ın Arsenal'e kiralama ücreti olarak 1.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Ancak Ospina'nın alacağı maaş için net rakam verilmedi ve "Transferin birkaç gün içinde kesin olarak bitmesi bekleniyor" denildi. Beşiktaş-Ospina flörtü için daha önce siyah-beyazlıların menajerler üzerinden tecrübeli file bekçisi ile anlaştığı iddia edilmişti.



HARUN TEKİN İÇİN GÖRÜŞTÜK

Gündemdeki isimlerden Harun Tekin için de Bursaspor başkanı Ali Ay'dan açıklama geldi. Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ay, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Harun Tekin transferi hakkında da bir görüşme yaptıklarını söyledi. Yeşil- beyazlı yönetici, "Fikret Orman ile Harun Tekin transferi hakkında konuştuk. Takas veya kiralama konusunu gündemimizde yok. Fikret başkan 'Ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz de cevap verdik. İki taraf da bir değerlendirme yapacak. Sonrasında duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.



FABİANO VETO EDİLDİ

Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi… Daha önce 2 sezon F.Bahçe'de kiralık oynayan Fabiano, bonservisini alarak siyah-beyazlı formayı giyebileceğini menajeri aracılığıyla yönetime iletti. Güneş ise Fabiano'yu veto etti.