Beşiktaş, Arsenal’le anlaştı! Karar artık Ospina’nın... – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , ’le anlaştı! Karar artık Ospina’nın...

    Beşiktaş, Arsenal’le anlaştı! Karar artık Ospina’nın...

    kiralamaya ikna oldu” yazan İngiliz basını Ospina da ‘tamam’ derse bu işin biteceğini duyurdu. Transfer için net rakam bile açıklandı: 1.5 milyon euro

    Krul, Livakovic, , Mignolet, Ospina derken, kaleci transferinde artık son düzlüğe girdi... Fabri'den sonra bu isimlerle temasa geçen siyah-beyazlılar, kasası için en makul aday üzerinde durmuştu. basınında dün çıkan haberlerde Beşiktaş'ın David Ospina'da karar kıldığı belirtildi. İngiltere'de bir süredir hem Kolombiyalı eldiven, hem de 'un kalecisi Mignolet için çift koldan çalışmalar yürüten Beşiktaşlı idarecilerin 29 yaşındaki Ospina konusunda yönetimini ikna ettiği belirtildi. Ada medyası, haberi "Türkler, Arsenal'le kiralama konusunda anlaşmaya vardı" şeklinde duyurdu.

    MENAJERLE ANLAŞMIŞTI
    Bu işin bitmesi için kararın artık 1.83 Lapadula yarışı boyundaki kalecide olduğunu belirtilen haberlerde "Ospina da 'tamam' derse gelecek sezon 'de forma giyecek" ifadesi kullanıldı. Hatta Kolombiyali oyuncu için kulüplerin anlaştığı rakam bile yazıldı. Beşiktaş'ın Arsenal'e kiralama ücreti olarak 1.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Ancak Ospina'nın alacağı maaş için net rakam verilmedi ve "Transferin birkaç gün içinde kesin olarak bitmesi bekleniyor" denildi. Beşiktaş-Ospina flörtü için daha önce siyah-beyazlıların menajerler üzerinden tecrübeli file bekçisi ile anlaştığı iddia edilmişti.

    HARUN TEKİN İÇİN GÖRÜŞTÜK
    Gündemdeki isimlerden Harun Tekin için de başkanı Ali Ay'dan açıklama geldi. Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ay, Beşiktaş Başkanı ile Harun Tekin hakkında da bir görüşme yaptıklarını söyledi. Yeşil- beyazlı yönetici, "Fikret Orman ile Harun Tekin transferi hakkında konuştuk. Takas veya kiralama konusunu gündemimizde yok. Fikret başkan 'Ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz de cevap verdik. İki taraf da bir değerlendirme yapacak. Sonrasında duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.

    FABİANO VETO EDİLDİ
    Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi… Daha önce 2 sezon F.Bahçe'de kiralık oynayan , bonservisini alarak siyah-beyazlı formayı giyebileceğini menajeri aracılığıyla yönetime iletti. Güneş ise Fabiano'yu veto etti.

    1. 1.8.2018
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