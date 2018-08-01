Beşiktaşta Gianluca Lapadula bombası!

1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:50:48
Güncelleme: 02:21:23
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Beşiktaş'ta Gianluca Lapadula bombası!
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Beşiktaş yabancı transferinde girişimlerini sürdürürken İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta Gianluca Lapadula bombası!
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Çizme'nin önde gelen gazeteleri Siyah- Beyazlı takımın İtalyan takımı Genoa'nın formasını giyen Gianluca Lapadula ile yakından ilgilendiğini duyurdu. Genoa'nın bu oyuncu için 15 milyon Euro istediği de vurgulandı.
Beşiktaş'ta Gianluca Lapadula bombası!
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28 KARŞILAŞMADA 6 GOL ATTI
Golcü futbolcu 2016 yılında 9 milyon Euro'ya Milan'a transfer olurken, geçtiğimiz sezon başında 11 milyon Euro karşılığında Genoa'nın yolunu tuttu. Lapadula geçtiğimiz sezon 28 lig maçında 6 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta Gianluca Lapadula bombası!
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?FULHAM DA ONU ÇOK İSTİYOR
Lapadula hem forvet hem de forvet arkasında oynayabiliyor. Yıldız oyuncu ile Beşiktaş'ın dışında Fulham'ın da devrede olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübünün bu oyuncu için start verdiği iddialar arasında.
Beşiktaş'ta Gianluca Lapadula bombası!
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KİRALAMA TEKLİFİ YAPILABİLİR
Haberde ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın genelde oyuncu kiralama politikası izlediğinin altı çizilerek, "Beşiktaş bu oyuncu için kiralama teklifi yapabilir. Bu hafta sıcak geçecek" yorumu yapıldı.
Beşiktaş'ta Gianluca Lapadula bombası!
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LAPADULA KiMDiR
YAŞI: 28
MEVKİİ: FORVET
ÜLKESİ: İTALYA
Beşiktaş'ta Gianluca Lapadula bombası!
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OYNADIĞI TAKIMLAR
Genoa (İtalya) Milan (İtalya) Pescara (İtalya) İtalyan golcü Gianluca Lapadula geçtiğimiz sezon Genoa'da beklenen başarıyı gösteremedi. Lapadula 29 resmi maçta fileleri sadece 6 kez havalandırabildi.