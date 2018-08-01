Beşiktaşta Gianluca Lapadula bombası!

?FULHAM DA ONU ÇOK İSTİYOR

Lapadula hem forvet hem de forvet arkasında oynayabiliyor. Yıldız oyuncu ile Beşiktaş'ın dışında Fulham'ın da devrede olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübünün bu oyuncu için start verdiği iddialar arasında.