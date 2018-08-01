Özellikle Premier Lig'de forma giyen futbolcuları izleyen Kartal, Ada'da oynayan isimlerin yüksek bonservis bedelleri ve yıllık ücretlerinin olması nedeniyle, İngiltere'deki transfer döneminin kapanmasını bekliyor.
Özellikle Premier Lig'de forma giyen futbolcuları izleyen Kartal, Ada'da oynayan isimlerin yüksek bonservis bedelleri ve yıllık ücretlerinin olması nedeniyle, İngiltere'deki transfer döneminin kapanmasını bekliyor. Beşiktaş, İngiltere'de 9 Ağustos'ta bitecek transfer sezonunun ardından boşta kalanlar nedeniyle maliyeti düşürmek hesaplıyor.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
Beşiktaş transfer için ayın 9'unu bekliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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