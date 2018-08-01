Beşiktaş transfer için ayın 9'unu bekliyor! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    için ayın 9'unu bekliyor!

    Beşiktaş transfer için ayın 9'unu bekliyor!

    Özellikle 'de forma giyen futbolcuları izleyen , Ada'da oynayan isimlerin yüksek bonservis bedelleri ve yıllık ücretlerinin olması nedeniyle, 'deki döneminin kapanmasını bekliyor.

    Özellikle 'de forma giyen futbolcuları izleyen , Ada'da oynayan isimlerin yüksek bonservis bedelleri ve yıllık ücretlerinin olması nedeniyle, 'deki döneminin kapanmasını bekliyor. , İngiltere'de 9 Ağustos'ta bitecek transfer sezonunun ardından boşta kalanlar nedeniyle maliyeti düşürmek hesaplıyor.

    1. 1.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş transfer için ayın 9'unu bekliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN