Beşiktaş’a VAR bilgilendirmesi
Kartal'ın dün misafirleri vardı. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, tesislere gelerek futbolculara bu sezon uygulanacak VAR sistemini anlattı.
Kartal'ın dün misafirleri vardı. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, tesislere gelerek futbolculara bu sezon uygulanacak VAR sistemini anlattı. MHK üyesi Murat Ilgaz ile birlikte ziyaret eden Namoğlu, bu sezon ilk kez Süper Lig'de uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili siyah beyazlı futbolculara ve teknik heyete bilgi verdi. Güneş de sunum sırasında söz alarak oyuncularına tecrübelerini aktardı. Sonrasında Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, futbolcularla bir araya geldi
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
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seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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