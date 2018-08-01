Kartal'ın dün misafirleri vardı. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, tesislere gelerek futbolculara bu sezon uygulanacak VAR sistemini anlattı. MHK üyesi Murat Ilgaz ile birlikte ziyaret eden Namoğlu, bu sezon ilk kez Süper Lig'de uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili siyah beyazlı futbolculara ve teknik heyete bilgi verdi. Güneş de sunum sırasında söz alarak oyuncularına tecrübelerini aktardı. Sonrasında Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, futbolcularla bir araya geldi