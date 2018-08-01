Beşiktaş’a VAR bilgilendirmesi – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’a VAR bilgilendirmesi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’a VAR bilgilendirmesi

    'ın dün misafirleri vardı. Başkanı , tesislere gelerek futbolculara bu sezon uygulanacak VAR sistemini anlattı.

    'ın dün misafirleri vardı. Başkanı , tesislere gelerek futbolculara bu sezon uygulanacak VAR sistemini anlattı. üyesi Murat Ilgaz ile birlikte ziyaret eden Namoğlu, bu sezon ilk kez 'de uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili siyah beyazlı futbolculara ve teknik heyete bilgi verdi. Güneş de sunum sırasında söz alarak oyuncularına tecrübelerini aktardı. Sonrasında Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı , futbolcularla bir araya geldi

    1. 1.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’a VAR bilgilendirmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN