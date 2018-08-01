Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş transferden kazandırıyor! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    teknik direktörü transferden kazandırıyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> teknik direktörü <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> transferden kazandırıyor!

    ’ın hocası , son 10 sezonda parlattığı oyunculardan , ve ’a toplam 113 milyon euro kazandırd

    Beşıktaş Teknik Direktörü , görev aldığı takımlarda birçok ismi parlatıp, yıldız statüsüne getirdi ve son 10 yılda çalıştığı takımlara tam 112 milyon 915 bin Euro kazandırdı. 'da görev aldığı dönemde bordo-mavili ekip oyuncu satışlarından tam 22 milyon 225 bin Euro kazanırken, bu durum 'da da benzer etki oluşturdu. Güneş'in yeşil-beyazlı takımda 'in görev yaptığı 1 sezonda performanslarını üst seviyeye çıkaran isimler, kulüplerine 22 milyon Euro kazandırdı.

    Başarılı çalıştırıcı, en büyük katkıyı ise şu anda görev yaptığı 'ta gerçekleştirdi. Göreve geldiği 2015-2016 sezonunda takımı şampiyon yapan Güneş, bir sonraki senede de ligi yine zirvede bitirdi. 'ın son 2 yılda özellikle Avrupa arenasında elde ettiği sonuçlarla öne çıkan Güneş, birçok yıldız ismin de gelişiminde büyük rol oynadı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta gelişimine en çok katkı sağladığı isim olan , Türk futbol tarihinin rekorunu kırarak, Everton'a 22 milyon 500 bin Euro karşılığında oldu.

    Şenol Güneş'in takımın başında olduğu dönemlerde 22 milyon 225 bin Euro, 22 milyon Euro, Beşiktaş da 68 milyon 660 bin Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, son 10 yılda görev aldığı kulüplere toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazandırdı.





    1. 1.8.2018
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