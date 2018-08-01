Beşıktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, görev aldığı takımlarda birçok ismi parlatıp, yıldız statüsüne getirdi ve son 10 yılda çalıştığı takımlara tam 112 milyon 915 bin Euro kazandırdı. Trabzonspor'da görev aldığı dönemde bordo-mavili ekip oyuncu satışlarından tam 22 milyon 225 bin Euro kazanırken, bu durum Bursaspor'da da benzer etki oluşturdu. Güneş'in yeşil-beyazlı takımda Şenol Güneş'in görev yaptığı 1 sezonda performanslarını üst seviyeye çıkaran isimler, kulüplerine 22 milyon Euro kazandırdı.



Başarılı çalıştırıcı, en büyük katkıyı ise şu anda görev yaptığı Beşiktaş'ta gerçekleştirdi. Göreve geldiği 2015-2016 sezonunda takımı şampiyon yapan Güneş, bir sonraki senede de ligi yine zirvede bitirdi. Beşiktaş'ın son 2 yılda özellikle Avrupa arenasında elde ettiği sonuçlarla öne çıkan Güneş, birçok yıldız ismin de gelişiminde büyük rol oynadı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta gelişimine en çok katkı sağladığı isim olan Cenk Tosun, Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kırarak, Everton'a 22 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Şenol Güneş'in takımın başında olduğu dönemlerde Trabzonspor 22 milyon 225 bin Euro, Bursaspor 22 milyon Euro, Beşiktaş da 68 milyon 660 bin Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, son 10 yılda görev aldığı kulüplere toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazandırdı.









