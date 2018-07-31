Beşiktaş, B36 Torshavn maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/b36-torshavn?id=8bdb642b-35e3-4c35-9b1b-13de8a3701c0" class="" rel="tag">B36 Torshavn</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan takımıyla 2 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması ve taktik program üzerinde durdu. Antrenman üç grup halinde değişmeli olarak yapılan yarı sahada çift kale maç ve kondisyon koşularıyla sona erdi.

    , karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesi , bir basın toplantısı düzenleyecek.

    Bu arada idman öncesi siyah-beyazlıları ziyaret eden Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı , oyuncuları World 11 oylaması hakkında bilgilendirdi. Oyuncular, daha sonra World 11 için oylarını kullandı.

    1. 31.7.2018 21:46
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