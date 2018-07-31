Beşiktaş, B36 Torshavn maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımıyla 2 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması ve taktik program üzerinde durdu. Antrenman üç grup halinde değişmeli olarak yapılan yarı sahada çift kale maç ve kondisyon koşularıyla sona erdi.
Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesi Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.
Bu arada idman öncesi siyah-beyazlıları ziyaret eden Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, oyuncuları FIFA World 11 oylaması hakkında bilgilendirdi. Oyuncular, daha sonra FIFA World 11 için oylarını kullandı.
- 31.7.2018 21:46
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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