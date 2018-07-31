Beşiktaş'a VAR sistemi tanıtıldı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Beşiktaş'a VAR sistemi tanıtıldı

    Beşiktaş'a VAR sistemi tanıtıldı

    (MHK) Başkanı , Beşiktaş Kulübü'ne 'ni (VAR) tanıtmak için ziyarette bulundu.

    MHK üyesi Murat Ilgaz ile birlikte siyah beyazlı kulübü ziyaret eden Namoğlu, bu sezon ilk kez 'de uygulanacak olan (VAR) ile ilgili siyah beyazlı futbolculara ve teknik heyete bilgi verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de sunum sırasında söz alarak oyuncularına tecrübelerini aktardı.

    1. 31.7.2018 20:14
    2. Güncelleme: 31.7.2018 21:02
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