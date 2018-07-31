Beşiktaş'a VAR sistemi tanıtıldı
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Beşiktaş Kulübü'ne Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) tanıtmak için ziyarette bulundu.
MHK üyesi Murat Ilgaz ile birlikte siyah beyazlı kulübü ziyaret eden Namoğlu, bu sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig'de uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili siyah beyazlı futbolculara ve teknik heyete bilgi verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de sunum sırasında söz alarak oyuncularına tecrübelerini aktardı.
- 31.7.2018 20:14
- Güncelleme: 31.7.2018 21:02
-
Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
-
Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
-
Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
Beşiktaş'a VAR sistemi tanıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.