Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ardından Beşiktaş'ın forvet hattını oluşturan Alvaro Negredo ve Vagner Love geçtiğimiz sezon bekleneni verememişti. Siyah-beyazlılar, forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

İtalya basınına göre; Beşiktaş ve Premier Lig'e bu sene yükselerek transferin hızlı takımı olan ve Fabri'yi kadrosuna katan Fulham, Genoa'nın İtalyan forveti Gianluca Lapadula ile ilgileniyor.

28 yaşındaki oyuncuyu Milan'dan 11 milyon Euro'ya transfer eden Genoa, golcü futbolcunun satış bedelini ise 15 milyon Euro olarak belirledi.

Haberde ayrıca; Genoa Başkanı Enrico Prezioisi'nin, Lapadula'yı satmaya sıcak baktığı ama 15 milyon Euro'dan daha az bir bedele ise satmayı düşünmediği belirtildi.