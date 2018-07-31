Beşiktaş, Gianluca Lapadula ile ilgileniyor
İtalya basını, Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ardından Beşiktaş'ın forvet hattını oluşturan Alvaro Negredo ve Vagner Love geçtiğimiz sezon bekleneni verememişti. Siyah-beyazlılar, forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
İtalya basınına göre; Beşiktaş ve Premier Lig'e bu sene yükselerek transferin hızlı takımı olan ve Fabri'yi kadrosuna katan Fulham, Genoa'nın İtalyan forveti Gianluca Lapadula ile ilgileniyor.
28 yaşındaki oyuncuyu Milan'dan 11 milyon Euro'ya transfer eden Genoa, golcü futbolcunun satış bedelini ise 15 milyon Euro olarak belirledi.
Haberde ayrıca; Genoa Başkanı Enrico Prezioisi'nin, Lapadula'yı satmaya sıcak baktığı ama 15 milyon Euro'dan daha az bir bedele ise satmayı düşünmediği belirtildi.
- 31.7.2018 19:13
- Güncelleme: 31.7.2018 19:15
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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