Beşiktaş, Gianluca Lapadula ile ilgileniyor – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , ile ilgileniyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/gianluca-lapadula?id=3b7b618d-6191-46dd-a09d-75788d9fc38c" class="" rel="tag">Gianluca Lapadula</a> ile ilgileniyor

    basını, ile ilgili flaş bir iddiası ortaya attı.

    Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve 'un ardından 'ın forvet hattını oluşturan Alvaro Negredo ve Vagner Love geçtiğimiz sezon bekleneni verememişti. Siyah-beyazlılar, forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

    basınına göre; ve 'e bu sene yükselerek transferin hızlı takımı olan ve Fabri'yi kadrosuna katan Fulham, Genoa'nın İtalyan forveti ile ilgileniyor.

    28 yaşındaki oyuncuyu Milan'dan 11 milyon Euro'ya eden Genoa, golcü futbolcunun satış bedelini ise 15 milyon Euro olarak belirledi.

    Haberde ayrıca; Genoa Başkanı Enrico Prezioisi'nin, Lapadula'yı satmaya sıcak baktığı ama 15 milyon Euro'dan daha az bir bedele ise satmayı düşünmediği belirtildi.

    1. 31.7.2018 19:13
    2. Güncelleme: 31.7.2018 19:15
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