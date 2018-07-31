Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaşa transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'a transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
31 Temmuz 2018 Salı, 11:15:57
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Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'a transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
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PSV Eindhoven'ın savunmacısı Nicolas Isimat-Mirin, Fransa ve Hollanda basınında çıkan Beşiktaş transfer iddialarını doğruladı.
Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'a transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
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Fransız basınına konuşan PSV'nin Fransız savunmacısı Isimat-Mirin, "Rennes'den ve Beşiktaş'tan bana gelen teklifler, en önemlileri. Diğer başka teklifler de var. Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'a transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
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'GOMIS İLE BEŞİKTAŞ'I KONUŞTUM'
Beşiktaş ile ilgili sözlerini sürdüren Fransız savunmacı, "Hazırlık maçı sırasında Bafetimbi Gomis ile Beşiktaş'ı konuştum. Türkiye'nin güzelliklerini anlattı. Tutku dolu ve ateşli taraftarlardan bahsetti. Türkiye Ligi'nin ne kadar iyi bir lig olduğunu ve oynarken mutluluk duyduğunu söyledi. Onu dinledim. Kararımı kısa süre içerisinde vereceğim." diyerek sözlerini sürdürdü.
Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'a transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
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'YENİ BİR MACERA ARIYORUM'
Kariyerinde yeni bir mücadele aradığını söyleyen Isimat Mirin, "Hırslı bir projeye dahil olmak ve tecrübemi, kalitemi oraya aktarmak istiyorum. Yeni hedeflere ulaşmaya hazırım. Artık yeni bir macera arıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'a transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
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NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?
Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğunu söyleyen Nicolas Isimat-Mirin, stoperde bölgesinde görev alıyor.