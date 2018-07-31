Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaşa transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Fransız basınına konuşan PSV'nin Fransız savunmacısı Isimat-Mirin, "Rennes'den ve Beşiktaş'tan bana gelen teklifler, en önemlileri. Diğer başka teklifler de var. Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.