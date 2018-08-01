Beşiktaş da yardımcı antrenörlük görevlerine getirilen eski futbolcuları Guti Hernandez ve İlhan Mansız, kulübün aylık dergisinin ağustos sayısında açıklamalarda bulundu. Real Madrid'den transfer edilen ve pek çok başarıya ulaşan Guti, Beşiktaş'a tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte çalışmanın çok ilginç bir deneyim olduğundan bahsetti. Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen İlhan Mansız ise kendisini Beşiktaş'ta hoca olmaya adadığını ve geçmişe takılı kalmamak gerektiğini devamlı geleceği düşünmenin faydalı olacağını söyledi.



Guti: "Her şey gayet iyi"



Geldiğin günden bu yana herkesin davranışlarının çok güzel olduğunu belirten Guti, "Uyum sürecimiz çok iyi. Hocamız ve futbolcularımız ile gayet iyi vakit geçiriyoruz. Seneler sonra Beşiktaş'ta ekibe tekrar dahil olmak beni çok mutlu etti. Doğrusu, Real Madrid'de rahattım ama Şenol hoca ile A takım düzeyinde çalışmak da benim için çok ilginç bir deneyim oluyor" diye konuştu.



"Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun"



Takımdaki bütün futbolculara ufak tefek yol göstermeye çalıştığını ifade eden İspanyol antrenör, "İlhan Mansız'ın da, benim de bu çorbada tuzumuzun olacağını düşünüyorum. Şenol hoca, Şeref hoca, İlhan hoca ve ben futbolcularımızla birlikte uyumlu bir şekilde hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. İyi bir çalışma metodu oluşturup oyuncularımızdan en yüksek verimi almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Acı çekeceğiz ama bize ait olan o kupayı alacağız"



UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacaklarını vurgulayan Guti, "Bu potansiyelimiz var ve kendimize güveniyoruz. Beşiktaş olarak ligde iki sene üst üste gelen şampiyonluk sonrasında kaybedilmiş bir şampiyonluğumuz var. Onu geri almamız gerekiyor. Gerekirse acı çekeceğiz ama bize ait olan o kupayı geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.



İlhan Mansız: "Kendimi olmaya adadım"



Sporcu olarak yaşamaya gayret gösterdiğini vurgulayan İlhan Mansız, "Futbol oynadığım dönemde kendimi tamamen futbola, farklı bir spor yaparken de, örneğin buz pateni yaparken kendimi ona adıyordum. Şimdi de kendimi tamamen hoca olmaya adadım" dedi.



"Maziye takılmamak lazım"



İnönü Stadyumu'nda çok güzel anılar yaşadıkları fakat bunların geri kaldığını söyleyen Mansız, "Şimdi de günümüz futbolcuları Vodafone Park'ta çok özel anılar yaşıyorlar. Geçmiş çok güzeldi ama çok da maziye takılmamak lazım. Geleceğe odaklanmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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