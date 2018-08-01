Fikret Orman: "Hak edenin kazandığı bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum"
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    : "Hak edenin kazandığı bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum"

    Fikret Orman: "Hak edenin kazandığı bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum"

    Kulübü Başkanı , "Büyük hedeflerimizin olduğu bu sezonda tüm takımlara başarılar dilerken; mücadelenin fair-play çizgisinden hiç ayrılmamasını, hak edenin kazandığı bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.

    Dergisi'nin Ağustos sayısında Siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslenen Orman'ın ifadeleri şöyle;


    Sevgili Beşiktaşlılar,


    Yeni sezona; yeni heyecanlarla, yeni umutlarla ve tabii ki de büyük hedeflerle başlıyoruz. Şüphesiz futbol takımımıza yaptığımız en önemli takviyelerden birisi, eski futbolcularımız Guti Hernandez'i ve 'ı katmak oldu. Her ikisinin de takımımıza büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Bir sezon ara verdikten sonra tekrar şampiyonluk kupasını müzemize kazandırmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynama hedefimiz ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum.

    Büyük hedeflerimizin olduğu bu sezonda tüm takımlara başarılar dilerken; mücadelenin fair-play çizgisinden hiç ayrılmamasını, hak edenin kazandığı bir sezon yaşanmasını temenni ediyorum.
    115 yıldır şerefle, onurla ve gururla taşıdığımız formamızın, tüm Beşiktaşlılar için önemi büyüktür. Bu nedenle 2018-19 sezonu formalarımızı hazırlarken ekibimiz ve sponsorumuz adidas ile titiz çalışmalar yaptık. Beşiktaşımıza layık üç ayrı dizayndaki forma ile sizlerin huzuruna çıktık. Bu formaların her birini şahsen çok beğendim. Sizlerin de formalarımızı beğendiğinizi umuyor; tıpkı tanıtım sürecinde dile getirdiğimiz gibi saygıyla, aşkla, hoşgörüyle, vicdanla, yani Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan değerlerle birlikte, sadece maç günlerinde değil, günlük hayatlarınızda da yeni sezon formalarını üzerinizde gururla taşımanızı temenni ediyorum.


    Son olarak, Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılık duruşunu sadece bizlere değil, tüm spor camiasına anlatan; aynı hassasiyeti, aynı duyguyu ve aynı duruşu bizlere emanet eden Onursal Başkanımız 'yı vefatının dördüncü yılında saygı ve sevgiyle anıyorum.
    En derin sevgi ve saygılarımla,"

    1. 1.8.2018 12:51
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