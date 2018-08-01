Beşiktaş, Avrupa'da tur peşinde
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın saat 21.00'de Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 206. karşılaşmasına çıkacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlanmayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Yarın Vodafone Park'ta saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
Avrupa'da 206. randevu
Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 205 maçın 78'ini kazanırken, 83'ününde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında oynadığı 205 mücadelede rakip ağları 267 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 294 gol gördü.
Rakip Avusturya temsilci LASK Linz
Beşiktaş'ın bu turu geçmesinin ardından bir sonraki turda rakibi Avusturya temsilcisi LASK Linz olması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Norveç temsilcisi Lilleström'ı 4-0'lık bir skorla mağlup eden Linz'in bir üst tura çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 1.8.2018 11:56
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Toplam 16
Yorum
gala bitmis terime bitmis selcuk
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Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi
Toplam 3
Yorum
Tamam Fenebahçe batmış ve insanları kovarak para kurtarır projesinde. Bakın göresiniz suriyeli insaları alacaklar iş verecekler onlara.
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Soccer Physics
Toplam 47
Yorum
agah daglarun dumni yok yarlimani
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