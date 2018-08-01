Beşiktaş, Avrupa'da tur peşinde
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , Avrupa'da tur peşinde

    Beşiktaş, Avrupa'da tur peşinde

    2. Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın saat 21.00'de temsilcisi 'a konuk edecek olan , Avrupa kupalarındaki 206. karşılaşmasına çıkacak.

    , 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında ekibi ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlanmayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Lens ve 'ün golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Yarın Vodafone Park'ta saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

    Avrupa'da 206. randevu


    Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 205 maçın 78'ini kazanırken, 83'ününde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında oynadığı 205 mücadelede rakip ağları 267 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 294 gol gördü.

    Rakip Avusturya temsilci LASK Linz


    Beşiktaş'ın bu turu geçmesinin ardından bir sonraki turda rakibi temsilcisi Linz olması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Norveç temsilcisi Lilleström'ı 4-0'lık bir skorla mağlup eden Linz'in bir üst tura çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    1. 1.8.2018 11:56
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