Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    taraftarıyla buluşuyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> taraftarıyla buluşuyor

    Siyah-beyazlı takım, UEFA 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde yarın temsilcisi 'ı konuk edecek - 'ta saat 21.00'de başlayacak maçı Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek

    UEFA 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde yarın 'ndan 'ı konuk edecek , uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak.

    'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

    Deplasmandaki karşılaşmayı ve 'ün golleriyle 2-0 kazanan , rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

    İlk maçta yer almayan ile , teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

    Beşiktaş, 'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

    74 gün sonra Vodafone Park'a çıkacak

    Beşiktaş, uzun bir ara sonrası 'ta taraftarlarının önüne çıkacak.

    Geçen sezon 'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

    1. 1.8.2018 10:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    taraftarıyla buluşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN