Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı konuk edecek - Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak maçı Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde yarın Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.
Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.
İlk maçta yer almayan Ricardo Quaresma ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.
74 gün sonra Vodafone Park'a çıkacak
Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak.
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.
- 1.8.2018 10:41
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Fener'de Josef de Souza ile Giuliano satış listesinde
Toplam 4
Yorum
bjk advers Fenerin sportif direktörü Comolli Fenerde ne fark yarattı ? Fenerlilerin bir tanesi Comolli için Fenere bu katkıyı sağladı diyebilir mi ?
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Quaresma'dan transfer açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
Yorum
KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
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