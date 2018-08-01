Oğuzhan Özyakup'un tercihi "sekiz numara"
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'un tercihi "sekiz numara"

    <a href="/index/oguzhan-ozyakup?id=fd358165-4635-49df-9bea-a3775fb53ab0" class="" rel="tag">Oğuzhan Özyakup</a>'un tercihi "sekiz numara"

    'ın milli futbolcusu : "Öne doğru oynamayı daha çok seviyorum. On numara da defansif orta saha da değil. Tam aralarında. Orta sahadan atak yapan sekiz numara olarak tam aralarında olmayı daha çok seviyorum"

    'ın milli futbolcusu , 10 numara veya ön libero yerine orta sahadan atak yapan sekiz numara pozisyonunda oynamayı daha çok sevdiğini belirtti.

    , siyah-beyazlı kulübün resmi dergisinin ağustos sayısında yer alan röportajında, "Öne doğru oynamayı daha çok seviyorum. On numara da defansif orta saha da değil. Tam aralarında. Orta sahadan atak yapan sekiz numara olarak tam aralarında olmayı daha çok seviyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

    Siyah-beyazlı futbolcu "Takımın DJ'yi benim. Yabancı-yerli çok futbolcu olduğumuz için her türlü şarkıyı soyunma odasında çalıyorum. Çünkü hiç kasmadan, maça rahat çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Futbolcu olmayı çok istediğini belirten 25 yaşındaki Oğuzhan, "Şansınızı siz kendiniz yaratırsınız, ancak iyi bir öğrenci olduğum söylenemezdi. Ama futbolcu olmayı hakikaten çok istedim. Çok çalışmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 1.8.2018 13:56
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