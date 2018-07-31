Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'ta yeni transferler imzalıyor

    Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor

    Siyah-beyazlı kulüp, yeni transferler Roco, , ve için imza töreni gerçekleştirecek

    'ın yeni transferleri Enzo Roco, , ve için yarın imza töreni düzenlenecek.

    Vodafone Park'taki basın toplantı salonunda yapılacak imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı da katılacak.

    Tören, saat 15.00'te başlayacak.


    1. 31.7.2018 10:09
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