Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
Siyah-beyazlı kulüp, yeni transferler Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için imza töreni gerçekleştirecek
Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.
Vodafone Park'taki basın toplantı salonunda yapılacak imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katılacak.
Tören, saat 15.00'te başlayacak.
- 31.7.2018 10:09
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