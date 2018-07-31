Şenol Güneş Türk futboluna damga vurdu! 112 milyon Euro...
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Türk futboluna damga vurdu! 112 milyon Euro...

    Şenol Güneş Türk futboluna damga vurdu! 112 milyon Euro...

    'ın başarılı çalıştırıcısı , son 10 sezonda Türk futboluna damga vurdu. Görev yaptığı takımlarda parlattığı yıldızların değerini katlayan Güneş, hocası olduğu , ve Beşiktaş'ın toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazanmasına katkıda bulundu.

    Teknik Direktörü , görev aldığı takımlarda birçok ismi parlatıp, yıldız statüsüne getirdi ve son 10 yılda çalıştığı takımlara tam 112 milyon 915 bin Euro kazandırdı. 'da görev aldığı dönemde bordo-mavili ekip oyuncu satışlarından tam 22 milyon 225 bin Euro kazanırken, bu durum 'da da benzer etki oluşturdu. Güneş'in yeşil-beyazlı takımda Şenol Güneş'in görev yaptığı 1 sezonda performanslarını üst seviyeye çıkaran isimler, kulüplerine 22 milyon Euro kazandırdı.


    EN BÜYÜK KATKI BEŞİKTAŞ'TA GERÇEKLEŞTİ


    Başarılı çalıştırıcı, en büyük katkıyı ise şu anda görev yaptığı Beşiktaş'ta gerçekleştirdi. Göreve geldiği 2015-2016 sezonunda takımı şampiyon yapan Güneş, bir sonraki senede de ligi yine zirvede bitirdi. Beşiktaş'ın son 2 yılda özellikle Avrupa arenasında elde ettiği sonuçlarla öne çıkan Güneş, birçok yıldız ismin de gelişiminde büyük rol oynadı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta gelişimine en çok katkı sağladığı isim olan , Türk tarihinin transfer rekorunu kırarak, Everton'a 22 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer oldu. Şenol Güneş'in takımın başında olduğu dönemlerde Trabzonspor 22 milyon 225 bin Euro, Bursaspor 22 milyon Euro, Beşiktaş da 68 milyon 660 bin Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, son 10 yılda görev aldığı kulüplere toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazandırdı.

    Trabzonspor'un Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular


    : 3 milyon 200 bin Euro -
    Teofilo: 1 milyon 300 bin Euro - Racing Club

    Isaac Promise: 500 bin Euro - Manisaspor
    Jaja: 4 milyon 500 bin Euro - Al-Ahli

    Pawel Brozek: 325 bin Euro (Kiralık)- Celtic
    Umut Bulut: 3 milyon 800 bin Euro - Toulouse

    : 1 milyon 100 bin Euro - Galatasaray
    Burak Yılmaz: 5 milyon Euro - Galatasaray

    Sercan Kaya: 1 milyon Euro -
    Eren Albayrak: 1 milyon Euro - Çaykur Rizespor

    Ferhat Öztorun: 260 bin Euro - Orduspor
    Vittek: 240 bin Euro - Başakşehir

    Toplam: 22 milyon 225 bin Euro

    Bursaspor'un Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular


    Cedric Bakambu: 7 milyon 500 bin Euro - Villarreal
    Ozan Tufan: 7 milyon Euro - Fenerbahçe

    Enes Ünal: 3 milyon Euro - Manchester City
    Volkan Şen: 2 milyon 500 bin Euro - Fenerbahçe

    Şener Özbayraklı: 1 milyon 630 bin Euro - Fenerbahçe
    Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro - Hamburg

    Toplam: 22 milyon 30 bin Euro

    Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular


    Ersan Gülüm: 7 milyon Euro - Hebei China Fortune
    Aras Özbiliz: 300 bin Euro (Kiralık) - Rayo Vallecano

    Jose Sosa: 7 milyon 500 bin Euro - Milan
    Gökhan Töre: 3 milyon Euro (Kiralık) -

    Kerim Frei: 2 milyon 250 bin Euro - Birmingham
    Boyko: 435 bin Euro (Kiralık) - Malaga

    Alexis Delgado: 400 bin Euro - Alaves
    Alexander Milosevic: 200 bin Euro (Kiralık) - Darmstadt

    Olcay Şahan: 200 bin Euro - Trabzonspor
    Günay Güvenç: 75 bin Euro - Göztepe

    Cenk Tosun: 22 milyon 500 bin Euro - Everton
    Marcelo: 7 milyon Euro - Lyon

    Andreas Beck: 2 milyon Euro - Stuttgart
    Rholdolfo: 1 milyon 400 bin Euro - Flamengo

    Mitrovic: 3 milyon 900 bin Euro - Club Brugge
    Fabri: 6 milyon Euro - Fulham

    Tosic: 4 milyon 500 bin Euro - Guangzhou

    Toplam: 68 milyon 660 bin Euro
    1. 31.7.2018 10:54
    2. Güncelleme: 31.7.2018 11:17
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