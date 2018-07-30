Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sabah Gazetesi'nden Yasemin Yıldırım'a verdiği röportajında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
30 Temmuz 2018 Pazartesi, 09:37:12
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"Fatih Terim ile takası beceremedik!"
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DİLMEN GÜNDEME DAMGA VURACAK
İşte Rıdvan Dilmen'in çok konuşulacak sözleri...
"Fatih Terim ile takası beceremedik!"
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1990'DA FLORYA'DA BULUŞTUK
Ben 1990'larda kısa bir süre Fenerbahçe Sportif Direktörlüğü yaparken, Galatasaray'ın da teknik direktörü Fatih Terim'di. Başkan Ali Şen'in de bilgisiyle Fatih Hoca'yla sezon bitiminde Florya'da buluştuk. 2-2.5 saat süren bir toplantı yaptık. Bir araya gelme nedenimiz; o Fenerbahçe'den iki oyuncuyu istiyordu ben de karşılığında Galatasaray'dan iki oyuncu alacaktım. Ama bir türlü onun istekleriyle benim isteklerim uyuşmadı, anlaşmaya varamadık. Konuyla ilgili bu ilk ve son görüşme oldu.
"Fatih Terim ile takası beceremedik!"
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AKLINDA O DÖNEMDE DE VARDI
Bunu niye anlattım. Aslında Fatih Terim'in söylediği bu model 90'ların sonunda da kafasında vardı. Bunu uygulamaya da geçmiştik. O oyuncuların isimleri gün gibi aklımda ama isimleri vermek doğru değil.
"Fatih Terim ile takası beceremedik!"
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ÖNEMLİ OLAN PARANIN RENGİ
Kaldı ki o zamanlar, bu döneme göre daha zordu. Çünkü takımlarda 2-3, bilemediniz 4 yabancı oyuncu vardı. Ayrıca şimdi 'Kanım sarı-lacivert akar', 'Kanım sarı-kırmızı akar' ya da 'Kanım siyah-beyaz akar' denilen bir dönem de yok. Herkesin kanı kırmızı akıyor ve kalbi o kulüpler için atmayan yüzde 50'den fazla yabancıları var. Kanları kırmızı akıyor hepimiz gibi ama banka hesaplarındaki paranın rengine bakıyorlar. Yeşil mi mavi mi diye.
"Fatih Terim ile takası beceremedik!"
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BUNLAR YAPILMALI...
Bu, yabancı oyunculara karşı olduğum anlamına gelmesin. Hayatın ve dünyanın gerçeği bu. Zor ortamdayken Fatih Terim bu uygulamayı getirmek istiyor. Ekonomik mecburiyetlerden, bu sirkülasyonlar yapılmalı. Kulüplerin ekonomik yapısını da rahatlatır.