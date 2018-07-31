Beşiktaş'ta Lens rüzgarı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'ta Lens rüzgarı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Lens rüzgarı

    'ın Hollandalı oyuncusu , kamp dönemi ve antrenmanlardaki performansıyla 'in yüzünü güldürüyor.

    Geçen sezonki tutuk görüntüsünü üzerinden atan tecrübeli futbolcu, istekli görüntüsüyle eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.

    'ın geçtiğimiz sezon Sunderland'den kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan , yeni sezona çok iyi hazırlandı. Özellikle antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, 'in de gözüne girdi. Sezon başında basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında bu futbolcu için "Kulüp bulursa gitmeli" diyen Güneş'in, Lens'in kamp dönemindeki performansıyla, bu futbolcu hakkındaki olumsuz görüşleri de değişti. B36 Torshavn ile oynanan ilk maçta 11'de sahaya çıkan ve siyah-beyazlıların ilk golünü atıp, ikinci golünün de asistini yapan Lens, vasat rakip karşısında ciddi futboluyla da dikkat çekti. Perşembe günü oynanacak olan rövanş maçında bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek olan , Lens'in gelişiminden oldukça memnun.
    1. 31.7.2018 11:20
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