Beşiktaş'ta Lens rüzgarı
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, kamp dönemi ve antrenmanlardaki performansıyla Teknik Direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürüyor.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sunderland'den kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Jeremain Lens, yeni sezona çok iyi hazırlandı. Özellikle antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de gözüne girdi. Sezon başında basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında bu futbolcu için "Kulüp bulursa gitmeli" diyen Güneş'in, Lens'in kamp dönemindeki performansıyla, bu futbolcu hakkındaki olumsuz görüşleri de değişti. B36 Torshavn ile oynanan ilk maçta 11'de sahaya çıkan ve siyah-beyazlıların ilk golünü atıp, ikinci golünün de asistini yapan Lens, vasat rakip karşısında ciddi futboluyla da dikkat çekti. Perşembe günü oynanacak olan rövanş maçında bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek olan Şenol Güneş, Lens'in gelişiminden oldukça memnun.
- 31.7.2018 11:20
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