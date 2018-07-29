Sturridge ikinci bir şans istiyor!

Adı sıkça Beşiktaş ile anılan Daniel Sturridge, Liverpool'da kalmak istediğini söyledi. ESPN'ye röportaj veren golcü, "Bir kadınla uzun süre ilişki yaşadığınızda 'Bu ilişkinin ilerisi yok' diye düşünebilirsiniz. Ama sonra 'İlişkimiz aslında iyiydi' deyip barışmak istersiniz. Ben de Liverpool'dan ikinci şans istiyorum" dedi.