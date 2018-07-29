Sturridge ikinci bir şans istiyor! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Sturridge ikinci bir şans istiyor!

    Sturridge ikinci bir şans istiyor!

    Adı sıkça ile anılan , 'da kalmak istediğini söyledi.

    Adı sıkça ile anılan , 'da kalmak istediğini söyledi. ESPN'ye röportaj veren golcü, "Bir kadınla uzun süre ilişki yaşadığınızda 'Bu ilişkinin ilerisi yok' diye düşünebilirsiniz. Ama sonra 'İlişkimiz aslında iyiydi' deyip barışmak istersiniz. Ben de Liverpool'dan ikinci şans istiyorum" dedi.

    1. 29.7.2018
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