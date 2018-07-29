Sturridge ikinci bir şans istiyor!
Adı sıkça Beşiktaş ile anılan Daniel Sturridge, Liverpool'da kalmak istediğini söyledi.
Adı sıkça Beşiktaş ile anılan Daniel Sturridge, Liverpool'da kalmak istediğini söyledi. ESPN'ye röportaj veren golcü, "Bir kadınla uzun süre ilişki yaşadığınızda 'Bu ilişkinin ilerisi yok' diye düşünebilirsiniz. Ama sonra 'İlişkimiz aslında iyiydi' deyip barışmak istersiniz. Ben de Liverpool'dan ikinci şans istiyorum" dedi.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Sturridge ikinci bir şans istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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