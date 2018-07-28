Beşiktaş Simon Mignolet için Liverpool ile görüşmeler başladı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    için Liverpool ile görüşmeler başladı

    Beşiktaş Simon Mignolet için Liverpool ile görüşmeler başladı

    Yeni kaleci arayışında olan  için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fabri'yi Fulham'a satan ve yeni kaleci arayışına giren Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen ile temas halinde olduğu iddia edildi.

    İngiliz 'un iddiasına göre , Liverpool'un Belçikalı kalecisi ile görüşüyor.

    ALISSON SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

    70 milyon Euro'ya kaleyi Alisson ile güçlendiren Liverpool'da Mignolet iyice gözden düşmüştü.

    Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci 'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

    Belçikalı 30 yaşındaki kaleci, 2017/18 sezonunda Liverpool formasıyla 19 maçta forma giydi ve kalesinde 24 gol gördü.

    1. 27.7.2018 18:59
    2. Güncelleme: 28.7.2018 09:08
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