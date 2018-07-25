Şan Ökten’e anma töreni – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’e anma töreni

    <a href="/index/san-okten?id=eef1d889-53d2-41e8-8c02-332564e1220a" class="" rel="tag">Şan Ökten</a>’e anma töreni
    Kartal'ın eski yöneticilerinden vefatının 31. yılında kabri başında dualarla anıldı. Yapılan açıklamada, Ökten'in Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene kulüp başkanı 'ın çelenk gönderdiği belirtildi.
    1. 25.7.2018
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