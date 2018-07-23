Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'ta anıldı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/cenk-koray?id=411fef56-4696-42f7-8179-d568f2d319e7" class="" rel="tag">Cenk Koray</a> anıldı

    Kulübünün eski yöneticilerinden , ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Kulübü Başkanı çelenk gönderdi.

    Genel koordinatör , divan kurulu üyeleri ile 'ın ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende dua edildi.

    , anma töreninde yaptığı konuşmada, ", tüm 'nin tanıdığı pozitif, etrafa neşe saçan bir insandı. Her zaman bizleri güldürürdü. Cenk Koray, iki dönemde kulübümüzde yöneticilik yaptı. Sadece Beşiktaşlıların değil tüm sporseverlerin sevdiği bir insandı." ifadelerini kullandı.

    Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan anma mesajında ise, "Kulübümüzün yönetim kurulu eski üyelerinden Cenk Koray'ı vefatının 18. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

    1. 23.7.2018 13:22
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