Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı
Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Cenk Koray, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman çelenk gönderdi.
Genel koordinatör Levent Çifter, divan kurulu üyeleri ile Cenk Koray'ın ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende dua edildi.
Levent Çifter, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Cenk Koray, tüm Türkiye'nin tanıdığı pozitif, etrafa neşe saçan bir insandı. Her zaman bizleri güldürürdü. Cenk Koray, iki dönemde kulübümüzde yöneticilik yaptı. Sadece Beşiktaşlıların değil tüm sporseverlerin sevdiği bir insandı." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan anma mesajında ise, "Kulübümüzün yönetim kurulu eski üyelerinden Cenk Koray'ı vefatının 18. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
- 23.7.2018 13:22
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
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serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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Toplam 1
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hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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