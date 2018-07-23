Guti ve Mansız'ın gelişi Güneş'i ilk başta rahatsız etse de sonradan kendisine çalışma alanı yaratılması açısından keyiflendirdi. Bu ikiliyi futbolcularla ilgilenen birer takım ağabeyi gibi gören tecrübeli hoca, oluşabilecek sorunları ve sıkıntıları konuşarak çözmelerini istedi.