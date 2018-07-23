Beşiktaş'ın yeni ağabeyleri: Guti ve İlhan Mansız – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'ın yeni ağabeyleri: Guti ve

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın yeni ağabeyleri: Guti ve <a href="/index/ilhan-mansiz?id=d3f295de-9961-43e5-afb2-476b1c397024" class="" rel="tag">İlhan Mansız</a>

    Guti ve Mansız'ın gelişi Güneş'i ilk başta rahatsız etse de sonradan kendisine çalışma alanı yaratılması açısından keyiflendirdi.

    Guti ve Mansız'ın gelişi Güneş'i ilk başta rahatsız etse de sonradan kendisine çalışma alanı yaratılması açısından keyiflendirdi. Bu ikiliyi futbolcularla ilgilenen birer takım ağabeyi gibi gören tecrübeli hoca, oluşabilecek sorunları ve sıkıntıları konuşarak çözmelerini istedi.

    1. 23.7.2018
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