Beşiktaş'ın yeni ağabeyleri: Guti ve İlhan Mansız
Guti ve Mansız'ın gelişi Güneş'i ilk başta rahatsız etse de sonradan kendisine çalışma alanı yaratılması açısından keyiflendirdi.
Guti ve Mansız'ın gelişi Güneş'i ilk başta rahatsız etse de sonradan kendisine çalışma alanı yaratılması açısından keyiflendirdi. Bu ikiliyi futbolcularla ilgilenen birer takım ağabeyi gibi gören tecrübeli hoca, oluşabilecek sorunları ve sıkıntıları konuşarak çözmelerini istedi.
- 23.7.2018
-
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
-
Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
-
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Beşiktaş'ın yeni ağabeyleri: Guti ve İlhan Mansız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.