B36 Torshvan - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
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HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'ın 'ndeki rakibi B36 Torshvan oldu

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshvan oldu

    Bu sene ülkemizi 'nde temsil edecek 'ın rakibi B36 Torshvan oldu.

    , 2. ön eleme turunda, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'la eşleşti. Beşiktaş B36 Otrshavn ile ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda Forea Adaları'nda yapacak.

    UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, siyah-beyazlı takımın rakibi oldu.

    Beşiktaş, ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak.

    B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.

    Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.

    Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.

    Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

    1. 19.7.2018 23:23
    2. Güncelleme: 20.7.2018 10:10
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