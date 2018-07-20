Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshvan oldu
Bu sene ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın rakibi B36 Torshvan oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'la eşleşti. Beşiktaş B36 Otrshavn ile ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda Forea Adaları'nda yapacak.
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, siyah-beyazlı takımın rakibi oldu.
Beşiktaş, ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak.
B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.
Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.
Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.
Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.
- 19.7.2018 23:23
- Güncelleme: 20.7.2018 10:10
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Galatasaray Sunday Alimi ile sözleşme imzalıyor
Toplam 2
Yorum
austin neden bütün örnekler brumadan anlamadık ya bruma çok acaip bi oyuncumu olduki hep onun gibi buldukmu alabiliriz.
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Başkan kampa geliyor
Toplam 2
Yorum
austin sıradan bir olayı 'şaşırdılar' 'bizde böyle dedik'gibi sanki masal anlatır gibi anlatıyo herşeyi başkan. çok eski kafalar ya.
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Başkan kampa geliyor
Toplam 2
Yorum
austin fb,bjk yönetim görüntüsüyle gs arasında çok fark var.genç vizyonların yanında çok yerel kaldık.başkan tam masalcı dede.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshvan oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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