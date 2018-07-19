Mertcan Çam'dan Fikret Orman'a şok yanıt
"Mertcan ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Anlaşma şartlarına uymadığı için böyle bir karar aldık" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a, genç futbolcudan şok bir yanıt geldi.
- 19.7.2018 15:50
- Güncelleme: 19.7.2018 15:52
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Beşiktaş Fabri için Fulham'la el sıkıştı! 6 milyon euro...
Toplam 11
Yorum
iskender 6 milyona bir fabri daha alacakmısın.fiko.10-15 olsa anlarımda kaleci alırken şimdi 6 milyona sattın.yerine 2 milyonamı kaleci alacaksın.
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Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi
Toplam 1
Yorum
aslan van beek gerekmez. ortasahada çok oyuncu var. gençler çok yetenekli iyi oynuyor. santrafor aleksandır mitroviçi alıp transfer katpatılmalı
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Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı!
Toplam 1
Yorum
alik elmas,oğuzkaan,barış,ferdi,aatıf,,ozan,hasanali,guilano,valbuena teknik yetenekli oyuncular.bunlar kesinlikle oynamalı.
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