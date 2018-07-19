Mertcan Çam'dan Fikret Orman'a şok yanıt – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'dan 'a şok yanıt

    <a href="/index/mertcan-cam?id=1fa211f2-5cbf-4b5f-9710-171c52c786c5" class="" rel="tag">Mertcan Çam</a>'dan <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'a şok yanıt

    "Mertcan ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Anlaşma şartlarına uymadığı için böyle bir karar aldık" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a, genç futbolcudan şok bir yanıt geldi.

    1. 19.7.2018 15:50
    2. Güncelleme: 19.7.2018 15:52
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