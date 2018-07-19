Kara Kartal’a durmak yasak – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’a durmak yasak

    <a href="/index/kara-kartal?id=0d462aa1-d64d-4673-bc93-8c38b21cd94d" class="" rel="tag">Kara Kartal</a>’a durmak yasak

    İngiliz temsilcisi Reading ile önceki gün hazırlık maçı oynayan , günü de boş geçmedi.

    İngiliz temsilcisi Reading ile önceki gün hazırlık maçı oynayan , günü de boş geçmedi. Teknik direktör , dün öğrencilerinin pestilini çıkardı. Sabah idmanında ağır tempoda çalışan siyahbeyazlılar, akşam da salonda antrenman yaptı. Bu arada ağrıları bulunan , gündüz idmanını kenardan takip etti.

    1. 19.7.2018
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