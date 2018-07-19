İngiliz temsilcisi Reading ile önceki gün hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, günü de boş geçmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, dün öğrencilerinin pestilini çıkardı. Sabah idmanında ağır tempoda çalışan siyahbeyazlılar, akşam da salonda antrenman yaptı. Bu arada ağrıları bulunan Medel, gündüz idmanını kenardan takip etti.