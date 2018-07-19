Kara Kartal’a durmak yasak
İngiliz temsilcisi Reading ile önceki gün hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, günü de boş geçmedi.
İngiliz temsilcisi Reading ile önceki gün hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, günü de boş geçmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, dün öğrencilerinin pestilini çıkardı. Sabah idmanında ağır tempoda çalışan siyahbeyazlılar, akşam da salonda antrenman yaptı. Bu arada ağrıları bulunan Medel, gündüz idmanını kenardan takip etti.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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