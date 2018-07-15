Meyer fazla uçtu – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    fazla uçtu

    <a href="/index/meyer?id=c9d4d77b-3eaf-489a-9eeb-16930bdc337a" class="" rel="tag">Meyer</a> fazla uçtu
    Menajerlerin 'a önermesine rağmen Devler Ligi'nde yer alınmaması nedeniyle 'ı istemeyen Max , fazla uçtu! Alman orta saha; , , 'le yaptığı görüşmelerde yıllık 4 milyon sterlin ve 12 milyon sterlin imza parası istedi. Kulüpler masaya bile oturmadı.
    1. 15.7.2018
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