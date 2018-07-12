Şükrü Gülesin anıldı

Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Şükrü Gülesin'in vefatının 41'inci yılında kabri başında anma töreni düzenlendi. Emirgan Mezarlığı'ndaki anma törenine Beşiktaş Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, divan kurulu üyeleri ile Şükrü Gülesin'in ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Orman ise çelenk gönderdi.