Şükrü Gülesin anıldı
Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Şükrü Gülesin'in vefatının 41'inci yılında kabri başında anma töreni düzenlendi.
Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Şükrü Gülesin'in vefatının 41'inci yılında kabri başında anma töreni düzenlendi. Emirgan Mezarlığı'ndaki anma törenine Beşiktaş Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, divan kurulu üyeleri ile Şükrü Gülesin'in ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Orman ise çelenk gönderdi.
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Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Şükrü Gülesin anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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