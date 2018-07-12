Şükrü Gülesin anıldı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Şükrü Gülesin anıldı

    Şükrü Gülesin anıldı

    ve 'ın eski futbolcusu Şükrü Gülesin'in vefatının 41'inci yılında kabri başında anma töreni düzenlendi.

    ve 'ın eski futbolcusu Şükrü Gülesin'in vefatının 41'inci yılında kabri başında anma töreni düzenlendi. Emirgan Mezarlığı'ndaki anma törenine Genel Koordinatörü Levent Çifter, Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, divan kurulu üyeleri ile Şükrü Gülesin'in ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Orman ise çelenk gönderdi.

    1. 12.7.2018
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