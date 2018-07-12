Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sağ gösterip sol vurmaya devam ediyor.. Başkan Orman, dün akşam Vodafone Park'taki Shakira konseri öncesinde ilginç bir açıklamada bulundu. Kolombiyalı yıldızı Beşiktaşlı yapacaklarını belirten Orman, "Shakira'nın bizden talebi değil de, bizim ondan taleplerimiz var. Birincisi, onu inşallah Beşiktaşlı yapacağız. İkincisi, eşi Gerard Pique de çok önemli bir futbolcu, bakarsınız onu da Beşiktaş'a getiririz, güzel olur" ifadesini kullandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı şöyle devam etti: "80 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke burası ve çoğu da genç ve herkesin eğlenebileceği, güzel vakit geçireceği organizasyonlar yapılmasını, ülkemizin tanıtımı açısından önemsiyorum."