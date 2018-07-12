Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Pique hayali
Beşiktaş Başkanı Orman, dün akşamki Shakira konseri öncesi, “Eşi Pique çok önemli bir futbolcu, bakarsınız onu da Beşiktaş’a getiririz, güzel olur” dedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sağ gösterip sol vurmaya devam ediyor.. Başkan Orman, dün akşam Vodafone Park'taki Shakira konseri öncesinde ilginç bir açıklamada bulundu. Kolombiyalı yıldızı Beşiktaşlı yapacaklarını belirten Orman, "Shakira'nın bizden talebi değil de, bizim ondan taleplerimiz var. Birincisi, onu inşallah Beşiktaşlı yapacağız. İkincisi, eşi Gerard Pique de çok önemli bir futbolcu, bakarsınız onu da Beşiktaş'a getiririz, güzel olur" ifadesini kullandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı şöyle devam etti: "80 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke burası ve çoğu da genç ve herkesin eğlenebileceği, güzel vakit geçireceği organizasyonlar yapılmasını, ülkemizin tanıtımı açısından önemsiyorum."
- 12.7.2018
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Pique hayali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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