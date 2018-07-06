Fikret Orman: "Vida ve Babel'i satmıyorum"

LOVE

TİLLAHI



FORMALAR BEĞENİLDİ

Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu boyunca kullanacağı formalar, taraftarlarla buluştu. Sabah saatlerinden itibaren Kartal Yuvası mağazalarına akın eden taraftarlar, beyaz, kırmızı ve siyah-gri renkteki yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Kulübü ve adidas işbirliğiyle geliştirilen formalar, en ileri ve en yenilikçi teknolojiler ile hazırlandı. Beşiktaş 2018-19 sezonu formalarının fiyatları ise yetişkin formaları için 189 TL ve çocuk formaları için de 139 TL olarak belirlendi. Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını da değerlendiren Orman, "Geçen sezonki beyaz formamız da çok güzeldi, bu sezonki kırmızı forma da çok güzel, siyah forma da çok güzel" ifadelerini kullandı.

Başkan Fikret Orman, "Vagner Love'un durumu ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Love, üzerinde konuşulacak bir oyuncu değil. 'Futbolcunun tillahı' derler ya, işte öyle bir oyuncu. Müthiş yetenek, müthiş kariyeri var. Uyum süreci oluyor elbette. Bunların da bir ruhu var, intibak süreleri zaman alıyor. Genel kariyerine baktığınız zaman, gittiği her kulüpte ilk 6 ay böyle bir süreç yaşıyor. Önümüzdeki sezon çok daha faydalı ola