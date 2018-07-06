Fikret Orman: "Vida ve Babel'i satmıyorum"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gazetecilere son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Fikret Orman "Planlamamızda Babel ve Vida’yı satmak yok. Ancak Cenk ve Marcelo’da olduğu gibi iyi bir teklif gelir ve onlar da gitmek isterse, gidebilirler." dedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida ve Babel'i satmayı düşünmediklerini, Negredo'ya ise istedikleri bir teklifin gelmesi durumunda masaya oturacaklarını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Slovakya'daki kampta basın mensuplarına son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"NEGREDO DÖNECEK"
Transferde hem dünyada hem de Türkiye'de hareketli bir sezon olmadığını söyleyen Orman, Negredo'nun İspanya'da tedavi olduğunu belirterek, "Kampa katılabilir. Santrfor olmak Beşiktaş'ta zordur. Şanssız bir sezon geçirdi. Negredo'yu maliyet azaltması için satmak istedik. Genelde takımlarda en yüksek maliyetlerle en çok santrforlar olur. O yüzden Negredo'dan başladık. 1 yıllık daha sözleşmesi var. Satabilirsek satarız satamazsak geri döner" dedi.
"GUTİ İLE 2 YIL KONTRAT YAPTIK"
Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüklerini söyleyen Orman, Guti hakkında ise, "Şenol hoca ile ortak aldığımız bir karar. Beşiktaş olarak yardımcı teknik adam da yetiştirmek istiyoruz. Guti ile 2 yıl kontrat yaptık" dedi.
Orman, Beşiktaş'ta yapılacak olağan üstü seçimin de normal zamanında yapılacağını söyledi.
"VİDA VE BABEL'İ SATMAYA NİYETİM YOK"
Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Vida hakkında da açıklamalarda bulunan Fikret Orman, şunları söyledi:
"Çok sevdiğim değerli bir oyuncu.. Cenk de, Marcelo da Ersan da satmak istediğim bir oyuncu değildi. Ama şartlar bizi oraya götürdü. Satmak istememiz satmayacağız anlamıma gelmez.. Vida'yı da Babel'i de şu anda özellikle satmak niyetimiz yok."
"FORVET ARKASI BİR OYUNCU ALACAĞIZ"
Transferle ilgili önemli açıkmalar da yapan Orman, "Forvet arkası alacağız kesin. Negredo giderse yerine santrfor da bakarız. İnandığımız oyuncuları alacağız" ifadelerini kullandı.
LOVE FUTBOLCUNUN TİLLAHI!
Başkan Fikret Orman, "Vagner Love'un durumu ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Love, üzerinde konuşulacak bir oyuncu değil. 'Futbolcunun tillahı' derler ya, işte öyle bir oyuncu. Müthiş yetenek, müthiş kariyeri var. Uyum süreci oluyor elbette. Bunların da bir ruhu var, intibak süreleri zaman alıyor. Genel kariyerine baktığınız zaman, gittiği her kulüpte ilk 6 ay böyle bir süreç yaşıyor. Önümüzdeki sezon çok daha faydalı ola
FORMALAR BEĞENİLDİ
Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu boyunca kullanacağı formalar, taraftarlarla buluştu. Sabah saatlerinden itibaren Kartal Yuvası mağazalarına akın eden taraftarlar, beyaz, kırmızı ve siyah-gri renkteki yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Kulübü ve adidas işbirliğiyle geliştirilen formalar, en ileri ve en yenilikçi teknolojiler ile hazırlandı. Beşiktaş 2018-19 sezonu formalarının fiyatları ise yetişkin formaları için 189 TL ve çocuk formaları için de 139 TL olarak belirlendi. Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını da değerlendiren Orman, "Geçen sezonki beyaz formamız da çok güzeldi, bu sezonki kırmızı forma da çok güzel, siyah forma da çok güzel" ifadelerini kullandı.
- 5.7.2018 18:59
- Güncelleme: 6.7.2018 02:06
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
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şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
Fikret Orman: "Vida ve Babel'i satmıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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