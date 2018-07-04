Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu formaları ne zaman satışa çıkıyor?

Beşiktaş Kulübü'nun yeni sezon formaları merakla bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni sezon formaları 5 Temmuz Perşembe günü Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıkacak. Yeni sezon formalarının tasarımı konusunda ortaya birçok iddia atılmaya başlandı. Beşiktaş'ın yeni sezonda formalarının beyaz ağırlıklı,siyah ağırlıklı ve klasik çubuklu forma olacağı ifade edildi. Kırmızı ve gri modellerin bu sezon kullanılmayacağı belirtildi.



