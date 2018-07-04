Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu formaları ne zaman satışa çıkıyor? – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'ın 2018-19 sezonu formaları ne zaman satışa çıkıyor?

    Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu formaları ne zaman satışa çıkıyor?

    Kulübü'nun yeni sezon formaları merakla bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni sezon formaları 5 Temmuz Perşembe günü mağazalarından satışa çıkacak. Yeni sezon formalarının tasarımı konusunda ortaya birçok iddia atılmaya başlandı. Beşiktaş'ın yeni sezonda formalarının beyaz ağırlıklı,siyah ağırlıklı ve klasik çubuklu forma olacağı ifade edildi. Kırmızı ve gri modellerin bu sezon kullanılmayacağı belirtildi.

    1. 4.7.2018 12:23
    2. Güncelleme: 4.7.2018 20:42
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