Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu formaları ne zaman satışa çıkıyor?
Beşiktaş Kulübü'nun yeni sezon formaları merakla bekleniyor. Siyah beyazlıların yeni sezon formaları 5 Temmuz Perşembe günü Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıkacak. Yeni sezon formalarının tasarımı konusunda ortaya birçok iddia atılmaya başlandı. Beşiktaş'ın yeni sezonda formalarının beyaz ağırlıklı,siyah ağırlıklı ve klasik çubuklu forma olacağı ifade edildi. Kırmızı ve gri modellerin bu sezon kullanılmayacağı belirtildi.
- 4.7.2018 12:23
- Güncelleme: 4.7.2018 20:42
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu formaları ne zaman satışa çıkıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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