Beşiktaş'ta Adriano Correia sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adriano, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri gerçekleştirilen siyah-beyazlı oyuncunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapıldı. Sağlık kontrolü, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.
Brezilyalı futbolcu, takımının Slovakya kampına katılacak.
- 2.7.2018 13:22
- Güncelleme: 2.7.2018 13:22
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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