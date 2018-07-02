Beşiktaş'ta Adriano Correia sağlık kontrolünden geçirildi – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta sağlık kontrolünden geçirildi

    Beşiktaş'ta Adriano Correia sağlık kontrolünden geçirildi

    'ın futbolcusu , yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adriano, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

    Detaylı kan tetkikleri gerçekleştirilen siyah-beyazlı oyuncunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapıldı. Sağlık kontrolü, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.

    futbolcu, takımının Slovakya kampına katılacak.

    1. 2.7.2018 13:22
    2. Güncelleme: 2.7.2018 13:22
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