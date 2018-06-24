Messi'yi durduran Vida'nın bonservisi arttı! İşte yeni fiyatı – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Messi'yi durduran Vida'nın bonservisi arttı! İşte yeni fiyatı

    Messi'yi durduran Vida'nın bonservisi arttı! İşte yeni fiyatı

    2018 ’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hırvat stoper Vida için İngilizler 12 milyon euro’luk teklif hazırladı, yönetim 18 milyon euro istedi

    Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın değeri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sırp oyuncu Tosic'in Çin'e satılmasının ardından yeni sezonda savunmanın göbeğini Pepe-Vida ikilisiyle kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Vida'nın Rusya'daki 'nda Hırvatistan formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans sonrası değerinin katlanarak artması üzerine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

    Özellikle Arjantin maçındaki etkili bir futbol ortaya koyan ve Messi'yi bile durdurmayı başaran Vida için İngiliz kulüplerinin (Everton, Fulham ve West Ham United) devrede olduğu, hatta 12 milyon euro'luk teklifler hazırladığı haberleri manşetlere taşındı.

    STRATEJİ DEĞİŞTİ
    Bunun üzerine hareket geçen siyahbeyazlı yönetim de, teknik direktör Şenol Güneş'in banko isimlerden olan Vida'nın satılması konusunda yeni bir strateji belirledi ve rakamı 18 milyon milyon euro olarak belirledi. Yönetimin, Vida için bu rakamın altında gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.
    1. 24.6.2018 00:02
    2. Güncelleme: 24.6.2018 01:51
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