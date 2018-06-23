Emre Akbaba’da beklemeye geçildi

Beşiktaş yönetimi, Emre Akbaba'nın transferi konusunda bekleme kararı aldı. G.Saray ve Başakşehir'in de peşinde olduğu Emre için Beşiktaş Başkan Fikret Orman ise işi yavaştan alıyor. İki kulüp de hali hazırda 25 yaşındaki yıldız Emre için 2-3 milyon euro'larda dolanıyor. Orman devreye girip fiyat yükselterek kulübü zarara sokmak istemiyor. İki kulübün pazarlıkları bittiğinde son duruma göre yeni bir teklif yapacak.