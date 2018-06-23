Emre Akbaba’da beklemeye geçildi
Beşiktaş yönetimi, Emre Akbaba'nın transferi konusunda bekleme kararı aldı.
Beşiktaş yönetimi, Emre Akbaba'nın transferi konusunda bekleme kararı aldı. G.Saray ve Başakşehir'in de peşinde olduğu Emre için Beşiktaş Başkan Fikret Orman ise işi yavaştan alıyor. İki kulüp de hali hazırda 25 yaşındaki yıldız Emre için 2-3 milyon euro'larda dolanıyor. Orman devreye girip fiyat yükselterek kulübü zarara sokmak istemiyor. İki kulübün pazarlıkları bittiğinde son duruma göre yeni bir teklif yapacak.
- 23.6.2018
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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