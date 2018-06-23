Emre Akbaba’da beklemeye geçildi – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Emre Akbaba’da beklemeye geçildi

    Emre Akbaba’da beklemeye geçildi

    yönetimi, Emre Akbaba'nın transferi konusunda bekleme kararı aldı.

    yönetimi, Emre Akbaba'nın transferi konusunda bekleme kararı aldı. G.Saray ve 'in de peşinde olduğu Emre için Beşiktaş Başkan ise işi yavaştan alıyor. İki kulüp de hali hazırda 25 yaşındaki yıldız Emre için 2-3 milyon euro'larda dolanıyor. Orman devreye girip fiyat yükselterek kulübü zarara sokmak istemiyor. İki kulübün pazarlıkları bittiğinde son duruma göre yeni bir teklif yapacak.

    1. 23.6.2018
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